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港與東盟自貿及投資協定　涉及印尼部份7月生效

商業 16:16 2020/06/03

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香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》中涉及印尼的部分將於7月4日生效。(資料圖片)

政府發言人今日（3日）表示，香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》中涉及印尼的部分將於7月4日生效。

香港澳洲自貿協定下月中生效　涵蓋多個範圍

在《自貿協定》下的貨物貿易方面，印尼將逐步減免對香港原產貨物實施的關稅，涵蓋香港不同類型的貨品，包括珠寶、服裝及衣服配件、鐘錶和時鐘、玩具等。香港商號如欲為出口到印尼的香港貨物取得上述的優惠關稅待遇，須符合有關的優惠產地來源規則和相關規定，並向工業貿易署或政府認可簽發來源證的機構就其貨物申請產地來源證。

至於服務貿易方面，香港服務提供者在《自貿協定》下於印尼享有更佳的商機和取得市場准入的法律保障，涉及不同的服務界別，包括商業服務、建造及相關工程服務，以及旅遊及與旅行相關的服務。

港與東盟國自貿協定生效　原產貨物輸新加坡享零關稅

另外，在《投資協定》下，印尼將給予香港企業在當地的投資公正和公平的待遇，向投資實體提供保護和保障，並承諾投資和收益可自由轉移。印尼亦會在投資被徵收或因戰爭、武裝衝突等事件引致投資損失時，按《投資協定》商訂的標準，給予在當地投資的香港企業相關補償。

局方指，隨着涉及印尼的部分生效，《自貿協定》和《投資協定》涉及八個東盟成員國（即印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的部分均告生效。有關涉及餘下兩個東盟成員國（即文萊和柬埔寨）的部分的生效日期將於確實後再作公布。

責任編輯：蘇穎琪

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