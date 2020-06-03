▲ 【美國示威】美軍兵臨華盛頓城下 多地民眾違抗宵禁

美國示威引發社會動盪，國防部調動1,600美軍，兵臨首都華盛頓待命，但暫未進入華盛頓市區參與維穩。美國民眾反對警察涉嫌濫殺黑人示威持續，縱至少40座城市已頒佈宵禁令，紐約等多地民眾抗命，在宵禁生效後留守街頭。

美國國防部發言人周二（2日）證實，1,600名美軍此前一天時間內，奉命進駐華盛頓區內若干軍事基地，但未有進入華盛頓市區參與維穩任務。

外電照片顯示，華盛頓特區內國民警衛軍基地內，出現大批美軍裝甲車，車上人員作戰服上印有美國陸軍「U.S. Army」字樣。

▲ 【美國示威】美軍兵臨華盛頓城下 多地民眾違抗宵禁

【美版國安法】特朗普擬引叛亂法 美軍對付美國示威

【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵

國防部發言人指，這批戰士分別來自紐約州及北卡羅萊納州基地，現已進入高級戒備狀態；今次軍事調動由國防部長埃斯珀（Mark Esper）授權，是支持民事機關應對示威的緊慎舉措。

事實上，華盛頓市內日前已可見有美軍人員駐守。美軍憲兵參與了華盛頓街頭清場行動，並守衛林肯紀念堂等市內國家地標，裝備上「Military Police」字眼清晰可見，說明他們並非國民警衛軍或警隊。

【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷

【美國示威】民調：特朗普表現超扣分 拜登民望領先

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

紐約周一晚發生大規模搶掠後，周二宵禁令提早於晚上8時生效，但大批民眾未有理會宵禁，晚上仍在街頭示威聚集，華盛頓、亞特蘭大等多處大城市亦有類似情況。紐約周二晚仍有暴徒破壞商店搶掠，但規模較周一為小。

紐約：

華盛頓：

【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆

【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之