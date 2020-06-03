新圍苑兩房賣396萬　呎價不足1萬

中小型單位樓價持續造好，就連資助房屋也屢錄高價成交，惟仍有400萬元以下放盤。祥益地產胡志偉說，屯門新圍苑E座低層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，剛以396萬元（自由市場價）易手，呎價僅9,875元。據了解，原業主於2015年，以250萬購入單位，現轉手帳面賺146萬，物業升值近六成。

據祥益地產網站顯示，屯門區400萬元以下的放盤，不足40伙，當中部分屬公屋，又或居二市場，此類未補地價居屋，非人人符合資格購買，故實際選擇其實不多。若看中原地產數據，放盤量雖然多，惟只有100多伙，而且樓齡較舊。

事實上，雖然美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，令投資者憂慮香港前景，跨國投資銀行摩根大通更估計外資或掀賣樓潮，走資規模恐近5,000億元，惟中小型單位市場似乎未有嚇怕，近期屢錄高價成交。若真的有意入市，準買家必須審慎，避免過度借貸，以免日後淪為負資產。

相關文章：公屋屢錄高價成交 景林邨呎價首破2萬

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機