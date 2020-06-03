【美國示威】民調指逾半美受訪者不滿特朗普應對示威手法　

非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）發生後，美國全國示威持續到第八日，根據路透社聯手民調機構Ipsos本周一項調查顯示，大多數受訪美國人表示同情示威者，且對特朗普（Donald Trump）的處理方式感到不滿。

本周一至周二（1-2日）間進行的民調結果顯示，64%美國受訪者同情抗議者，27%表示不同情。此外，結果更顯示美國人對特朗普的不滿情緒上升；特朗普曾多次指摘騷亂是暴徒 (thug) 、恐怖份子，更揚言要動用軍隊鎮壓示威，逾55%美國人不贊同他的應對手法，當中40%表示「強烈不贊同」，僅33%認同特朗普，較其39%的總統支持度為低。

與此同時，路透與Ipsos的另一項民調顯示，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的領先優勢增至10個百分點，是他4月初贏得黨內初選以來最多。民調顯示，受訪者中47%登記選民表示，計畫在11月總統大選中投給拜登，支持特朗普的有37%。許多無黨派選民表示，不贊同特朗普處理騷亂的方式；即使是共和黨選民，也僅有67%民眾認同他的應對方式，遠遠低於贊同他整體工作表現的82%。

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大部分共和黨及民主黨受訪者都表示，支持和平抗議，但又認為示威者暴力騷亂，削弱了示威活動本身的意義以及訴求。另外在不受示威影響的較偏遠的城市，大部分受訪者也對示威者表示支持。至於就警方的治亂措施，包括發射催淚彈、橡膠子彈、胡椒彈等，43%受訪者表示認同，另有47% 表示不滿；多數共和黨人認同警察的做法，民主黨則多數表示不認同。

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