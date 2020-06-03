【地攤經濟】李克強加持　五菱汽車變「新」經濟股

國務院總理李克強赴山東考察，說到地攤經濟、小店經濟是人間煙火、中國生機，一時間地攤經濟成了經濟的「新」動力、「新」希望！總之，有地攤概念的股份都變「新」經濟股，周三（3日）五菱汽車（00305）被地攤概念撻着，股價最多升1.26倍，高見0.45元。

國內的地攤概念股炒到飛天，多隻A股已漲停牌，如小商品城（滬：600415）、銀都股份（滬：603277）等。券商分析，隨着各地政策的放開，地攤經濟成為了經濟復甦的新動力，一方面拉動就業人數上升，另一方面也帶動消費。可想而知，地攤經濟肩負的國家任務，隨時不遜於互聯網！

話說，市場因為見到在五菱專用車公眾號上，有指：「日前，中央定調，『擺地攤』合法化，佔道經營、馬路市場、流動商販，不再列為文明城市測評考核內容！」還順便幫自家產品賣廣告，可以全面開啟、展示商品的五菱宏光售貨車（見圖）。

結果，網民見圖齊聲叫好，在公眾號上留言，稱之「神車」。「國產神車新高度，白天貨拉拉，晚上地攤經濟」、「壓垮房東的最後一根稻草，也許就是五菱神車」。

不過，後來有消息指五菱宏光並非五菱汽車旗下車款，實情是柳州五菱汽車、上汽集團和通用汽車（中國）三方組建的上海通用五菱汽車所生產，換言之，在港上市的五菱汽車未必可以直接受惠生產「神車」了。