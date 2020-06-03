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【租務成交】紅山半島三房7萬元租出　租金回報點解有9厘咁高﹖

股樓投資 15:57 2020/06/03

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全國央行持續放水，本港的存款利率也處低位，要尋找穩定又高回報的投資工具實在不易。最近大潭紅山半島A區4座中層A室錄得租賃成交個案，租金回報竟高達9厘，十分吸引，究竟有何原因﹖


利嘉閣地產分行經理梁志偉透露，上述紅山半島A區4座中層A室，單位實用面積約1,567方呎，間隔為三房一套連工人套及工作間，外望可享優美海景。單位日前終以70,000元獲承租，折合實用面積呎租約45元。


原來業主早於2003年6月已購入單位，當時樓市正處於低位，購入價只是約900萬元，按此計算，現在可享高達9厘的租金回報率。

梁志偉補充，紅山半島5月共錄4宗租賃個案，平均實用面積成交呎租約45元，建築面積成交呎租約31元。現時約有12個放租單位提供，最低入場月租由5萬元起。
 

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撰文 : 陳詠妍

成交 大潭 收租 紅山半島

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