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【美股分析】示威無阻美股升勢　泵水力度抵消示威影響

股樓投資 21:00 2020/06/03

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美國示威沒有平息跡象，但卻沒有阻止美股繼續上升的腳步，美股三大指數在周一及周二兩日累升接近1%。在聯儲局及美國政府聯手泵水下，投資者開始追捧復工概念股，令工業、航空、金融及能源股成為今輪美股上揚的領頭羊。

「股市是向前看的，它在看六個月、九個月後的情況。經濟體將會復甦，盈利將會復甦，盈利預測也不會再下調。」富瑞股票分析師 Steven DeSanctis接受《CNBC》訪問時說。他又解釋，聯儲局大力泵水予信貸市場也是很重要，現在資產市場已經重開，新股及二級市場也已經重啟。

相關新聞: 【美股戰報】示威無阻美股上揚　示威反增紓困法案規模

信貸市場在二月時幾乎崩潰，聯儲局當時推出了一系列措施令信貸市場保持運作，令資產負債表由4.9萬億美元暴增至7.1萬億美元。

RBC首席美國股票策略師Lori Calvasina指，示威只有在對消費及企業信心有明顯的影響下，才會影響股市表現，現在市場也正在觀望事件發展，但相對而言更看重中國間的衝突。

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撰文 : 國際組

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