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【新股IPO】海吉亞、永泰生物明闖關 合共集資約31.2億

金融經濟 15:54 2020/06/03

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海吉亞、永泰生物合共集資約31.2億港元。

除了網易 （新上市編號：09999） 及京東準備來港上市，踏入6月份，新股市場再度火熱，多隻新股陸續尋求上市聆訊。據外電報道指，海吉亞醫療及生物科技股永泰生物將於明日尋求上市聆訊，分別集資3億美元（約23.4億港元）及1億美元（7.8億港元）。

外電報道續指，若公司順利通過上市聆訊，將於下周展開投資者路演。

海吉亞於2009年成立，按醫院數目、收入計算，公司目前為中國最大的腫瘤醫療集團。公司業務主要為醫院業務、第三方放療及醫院托管業務三大板塊。截至去年10月底止，公司自有及托管的醫院及放療中心數目為10間。

截至去年首10個月，公司純利按年增至2715萬元（人民幣，下同），2018年同期，純利錄93.4萬元；收入則按年增44.6%至8.89億元。

聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際。

另外，未錄盈利生物科技的永泰生物製藥成立於2006年，為細胞免疫治療生物醫藥公司，專注於T細胞免疫治療藥物的研發和商業化。

截至去年上半年虧損5,053萬元，去年全年則虧損3,489萬元。

建銀國際和國信證券（香港）為聯席保薦人。

相關文章：海吉亞醫療集資3億至5億美元　傳最快第2季上市

生物科技公司永泰生物申請主板上市 上半年虧損5000萬人幣

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

責任編輯：謝卓榮

香港股票 生物科技 生物科技股 集資 IPO

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