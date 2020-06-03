美股懶理全國騷亂續反彈 皆因市場無良知?

美國反警暴及種族歧視的示威騷亂浪潮，捲卷全國多個州及城市，紐約等多個主要城市實施宵禁，卻絲毫無損美股持續上升強勢。美股3大指數連日向好，其中科技股納指升已升迫近紀錄高位，距2月中新高水平僅差約2%。

美股表現與社會現實完全脫節，有財金界名嘴直指美股表現引證「市場沒有良知」（market has no conscience）。

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曾任對沖基金經理的CNBC節目Mad Money主持Jim Cramer，在節目中直指市場對示威者訴求漠不關心，並不在乎社會公義，亦沒有人為社會變得更好而投資，投資者都在想著如何趁亂局發財。

這種看法，從市場熱炒騷亂炒級令更多美國人買槍自衛，美國槍械股連日急升；至於全國各地宵禁、市民避免外出，宅經濟科技股普遍向好得以引證。

類似情況在美股市場並不罕見，在2008年金融海嘯後，政府的救市政策被指向金融界嚴重傾斜，有示威者於2011年9至11月發起「佔領華爾街」行動。惟美股對此接近全無反應，佔領行動期間標普500指數反覆上升近5%。

雖然事件暫無損投資市場氣氛，但美國示威活動中，不少示威者未有帶上口罩，聚在一起叫口號，會否令新冠肺炎第二波爆發風險增加值得關注，個別州份的州長已就此發出警告。

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若未來數日證實疫情有第二波爆發趨勢，勢將影響美國經濟重開步伐，美股市場近日炒經濟復甦的基礎亦勢將隨之動搖。市場即使沒有良心，投資者也要多點動腦筋，並繼續保持戒心。

撰文：劉德斌

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