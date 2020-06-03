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【2020父親節】北角匯延長櫻花祭　推櫻花樹下父親節攝影

商業 15:55 2020/06/03

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北角匯特地延長櫻花祭的展出日期至6月下旬，同時加碼推出櫻花主題家庭節目，包括聯乘SENS STUDIO推出「最櫻父親節」攝影活動。（北角匯提供圖片）

疫情下無法外出旅遊，北角匯特地延長櫻花祭的展出日期至6月下旬，同時加碼推出櫻花主題家庭節目，包括聯乘SENS STUDIO推出「最櫻父親節」攝影活動，以及與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘推出櫻花祭主題酒店客房套票。

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北角匯「櫻花祭」以東京隅田公園櫻花祭為藍本，於6月6至7日、13至14日及20至21日，The Point by SHKP會員於「新地商場」手機應用程式，可憑100積分優先預留指定時段之「攝影活動證」，並於所選日子及時段內帶同一張，於北角匯以電子貨幣即日單一消費滿200元之機印發票，及相符之電子貨幣付款存根，於登記後即可獲攝影師為同時最多4人在指定櫻花樹下拍照一次及獲專業數碼打印4R相片一張。非會員亦可於活動當日下午12時至7時，憑於北角匯以電子貨幣單一消費滿300元之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，在活動地點即場排隊輪候上述活動名額。

「最櫻父親節」攝影活動，最多4人在指定櫻花樹下拍照一次及獲專業數碼打印4R相片一張。（北角匯提供圖片）

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此外，即日起至6月28日，於北角匯以電子貨幣消費滿2,500元，憑指定消費發票便可用620元或1,020元換購套票，包括可預約入住香港維港凱悅尚萃酒店標準客房或尊貴海景客房，並尊享櫻花祭主題套票內的獨家升級版迎賓禮遇，總值高達3,933元。

北角匯憑指定消費，可預約入住香港維港凱悅尚萃酒店。（北角匯提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅

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