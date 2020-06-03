  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 18:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【悶慌了？】內地近9成觀眾期待去戲院睇戲

股樓投資 17:38 2020/06/03

分享：

自年初疫情爆發以來，大家有多久未去過戲院睇戲呢？香港自5月中限聚令放寬，戲院重開後，大眾對入戲院依然有點保留，始終困在一個密室一段時間嘛！

不過，原來內地人就非常期待去戲院睇戲了，據貓眼娛樂(01896)近日發布的一項調查所指，3月至5月期間，期待回到戲院的觀眾比例從7成增加至近9成，而且好多人都看好疫情防控形勢，7成觀眾認為6月份很適合去戲院睇戲。
調查數據顯示，大眾生活已陸續回到正軌。8成受訪者表示恢復「正常上班」，5成以上學生表示將在7月結束前返校，近8成觀眾身邊的商場購物恢覆度達到70%以上。

另一方面，有近6成觀眾認為五一假期電影院未復工，對他們的娛樂休閑帶來「影響非常大」或「影響比較大」。由此種種，可見大家已經被「困」得太久了，都好希望能外出消費，以至去戲院睇戲。

除了大眾對睇戲渴求上升，同時亦刺激了貓眼娛樂股價，一度高見13.1元，創2月6日以來新高，收市報報12.96元，全日升7.6%。

＃如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請 按此

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 張以正

電影股 電影

上一篇文章

內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤

下一篇文章

【中印關係】兩星期下載量逾百萬次　「移除中國APP」遭Google下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額