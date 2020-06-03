【悶慌了？】內地近9成觀眾期待去戲院睇戲

自年初疫情爆發以來，大家有多久未去過戲院睇戲呢？香港自5月中限聚令放寬，戲院重開後，大眾對入戲院依然有點保留，始終困在一個密室一段時間嘛！

不過，原來內地人就非常期待去戲院睇戲了，據貓眼娛樂(01896)近日發布的一項調查所指，3月至5月期間，期待回到戲院的觀眾比例從7成增加至近9成，而且好多人都看好疫情防控形勢，7成觀眾認為6月份很適合去戲院睇戲。

調查數據顯示，大眾生活已陸續回到正軌。8成受訪者表示恢復「正常上班」，5成以上學生表示將在7月結束前返校，近8成觀眾身邊的商場購物恢覆度達到70%以上。

另一方面，有近6成觀眾認為五一假期電影院未復工，對他們的娛樂休閑帶來「影響非常大」或「影響比較大」。由此種種，可見大家已經被「困」得太久了，都好希望能外出消費，以至去戲院睇戲。

除了大眾對睇戲渴求上升，同時亦刺激了貓眼娛樂股價，一度高見13.1元，創2月6日以來新高，收市報報12.96元，全日升7.6%。

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