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【八達通 x Apple Wallet】Mastercard也可以增值八達通　最低100元

商業 15:36 2020/06/03

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Mastercard今日亦宣布香港持卡人可在iPhone及Apple Watch上透過Apple Pay為其八達通增值。（資料圖片）

隨著八達通正式加入iPhone的Apple Wallet，Mastercard今日亦宣布香港持卡人可在iPhone及Apple Watch上透過Apple Pay為其八達通增值。

【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題　附懶人包連結

用戶只需幾個簡單步驟，便可透過銀包app於iPhone加入八達通功能，隨時隨地以Mastercard卡為八達通增值。用戶亦可為其新開設的八達通支付按金及首次儲值額，日後無須排隊輪候或接觸八達通增值機，大大增加方便性及安全性。

Samsung Pay Smart Octopus　即日起豁免信用卡增值八達通服務費

Mastercard持卡人只需在銀包app中點選其八達通卡，在點擊「增值」後輸入所需的增值金額（最低港幣100元），再利用Face ID、Touch ID或裝置密碼進行交易認證。持卡人亦可在八達通app內開設全新八達通及為八達通增值。

當使用信用卡、扣帳卡或預付卡以Apple Pay付款時，持卡人真實的信用卡號碼並不會被儲存到任何裝置或Apple伺服器上，而是獲分配一組獨一無二的裝置帳戶號碼，該組號碼在加密後會安全地儲存在裝置上的Secure Element — 專為安全儲存付款資料而設及符合業界標準並經過認證的晶片。

銀聯卡可增值電子八達通　增加提款卡綁定Apple Pay

Mastercard正與其本地發卡機構夥伴合作，包括中國銀行（香港）、中信銀行(國際)有限公司、中國建設銀行（亞洲）、花旗銀行（香港）、大新銀行、星展銀行（香港）有限公司、恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行、東亞銀行和Tap & Go by HKT拍住賞，讓客戶能以適用於Apple Pay的Mastercard信用卡、扣帳卡和預付卡安全地增值他們在iPhone及Apple Watch 上的八達通。

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？

責任編輯：葉泳珊

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