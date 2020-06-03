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【航空告急】漢莎首季勁蝕21億歐元　今次危機料2023年前難完結

金融經濟 15:36 2020/06/03

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漢莎首季錄得巨額虧損，公司時受新冠肺炎疫情大流行「嚴重影響」，有必要進行重組。

德國漢莎航空（Lufthansa）首季錄得巨額虧損，蝕21億歐元（約23.5億美元），較去年同期虧損3.42億歐元大幅擴大，主要受累資產減值撥備。

漢莎首季錄得巨額虧損，公司時受新冠肺炎疫情大流行「嚴重影響」，有必要進行重組。季內，乘客數目同比急跌逾26%。漢莎為機隊減值2.66億歐元，餐飲業務LSG North American及廉航Eurowings亦分別減值1億及5,700萬歐元。

漢莎表示，目前需求只是逐漸恢復，由於疫情充滿不確定性，難以具體說明業務前景，但預計今年剔除一次性項目後息稅前利潤將從去年的20億歐元大幅下降 。

漢莎又指，預期今次的危機在2023年前都不會結束，預測2021年及2022年分別將有300架飛機及2001架飛機繼續停泊。

今年以來，漢莎航空股價下跌了逾4成。

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編輯：吳敏芳

裁員 疫情 航空業 漢莎航空 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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