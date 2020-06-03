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【美國示威】料再爆疫情 每25人有1人確診 有運動員示威後中招

環球社會熱點 15:34 2020/06/03

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美媒報道，經過連日示威後，預料爆發第二波疫情，每25人可能就有1個受到感染。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未卻，美國過去一周的新增確診人數仍維持在十萬以上；適逢全國爆發是半世紀以來最大型的示威。有專家擔心，會增加爆發第二波疫情的風險。美媒報道，經過連日示威後，預料每25人可能就有1個受到感染。

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示威人群密集，擦肩接踵，專家擔心會增加新冠肺炎的傳播風險；早前亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Bottoms）提醒民眾，若曾參加示威活動，便應接受病毒檢測。另有專家指出，部分人示威時沒有佩戴口罩，若有隱形患者，傳播風險大增。

有美式足球運動員Amen Ogbongbemiga 在參加俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的示威後確診。這位俄克拉荷馬州立後衛在Twitter帖文提到自己參加示威時已好好保護自己（ "well protective" ），但也仍然中招，又提醒前往參與示威的群眾做好防護工作，免受感染。

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美國國家衛生總監亞當斯（Jerome Adams）指：基於疾病的傳播方式，我們有充分的理由相信將有新的感染群組和潛在的爆發危機。

記者：葉芷樺

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