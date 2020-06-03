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【美國示威】美樂壇發起「Black Out Tuesday」　抗議警暴及種族歧視

環球政經 16:22 2020/06/03

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美國示威持續超過一周，昨日（2日）逾百位美國明星響應「Black Out Tuesday」活動，多個唱片業界巨頭及主流音樂串流服務平台亦有聲援。

相關文章：【美國示威】「黑人的命也是命」　時裝品牌聲援BLM

「Black Out Tuesday」活動由美國大西洋唱片（Atlantic Records）的Jamila Thomas和 Brianna Agyemang發起，號召音樂界抗議警察暴力和種族主義。包括歌手Mariah Carey、Rihanna、Katy Perry逾百名歌手及名人自發在社交平台上將頭像轉做黑色、貼出黑色的圖片，並在帖文中使用「#BlackoutTuesday」 或「#TheShowMustBePaused」標籤。

主流音樂串流服務平台Spotify提供一個8分46秒的「無聲」歌單，8分46秒的時間正是黑人佛洛伊德遭白人警員壓頸致死的時間；Apple Music則調整「Beats 1」電台的音樂節目，改為播放由黑人藝術家製作的音樂頻道；Amazon Music和YouTube皆發文聲援，前者昨日暫停所有社交媒體一天，後者此前已捐款100萬美元給美國警察平權中心（CPE）。

而華納音樂集團（Warner Music Group）、索尼音樂（Sony Music Entertainment）及環球音樂集團（Universal Music Group）亦已要求其旗艦唱片公司聲援。

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請願示威 歧視 社交平台 歌手 音樂節目 電台 種族主義

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