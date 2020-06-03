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【美國政局】對特朗普言論不表態　朱克伯格遭「炮轟」腹背受敵

環球政經 15:38 2020/06/03

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Twitter周二（26日）破天荒在美國總統特朗普的帖文中加上特別標示，提醒用戶就其言論進行查證。事隔一日，特朗普斥社交媒體平台滅絕保守派聲音，威脅關閉或管控社交媒體平台。同為社交媒體平台的Facebook，有員工不滿創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）處理總統特朗普言論的手法，批評其對特朗普煽動暴力的言論「不作為」。

特朗普上周曾在Facebook及Twitter撰文，稱「當搶掠開始，槍擊也會開始」（when the looting starts， the shooting starts）。該則帖文在Twitter被標示為煽動暴力，且不會直接顯示，但Facebook並沒有採取相關措施。

相關文章：【美國總統】Twitter指特朗普散播假資訊 雙方隔空駡戰

相關文章：Facebook逾百名員工罷工　反對公司處理特朗普帖文手法

朱克伯格成為了眾矢之的，民主黨國會議員、黑人民權運動以及自由派民眾，都在指責他不表態就是等同幫助特朗普，打出了「沈默就是幫兇」（Silence is complicity）。「刪除Facebook」成為了Twitter上的熱門標簽。

而Facebook員工相繼在社交平台表達不滿，今日(3日)Facebook進行了內部會議，4.8萬名員工中有2.2萬人在線參加，並與朱克伯格溝通，會議中有一條有關要求Facebook改變當前對政治言論的立場的問題，獲5400多個點讚。

相關文章：【港股追蹤】睇淡科投股？九倉沽Amazon、Facebook持股套現74億

相關文章：【美國示威】美樂壇發起「Black Out Tuesday」抗議種族歧視

朱克伯格曾於上周五(29日)解釋過為何不處理特朗普的言論，他說就個人而言，他認為應抵制分裂煽動性言論，但他覺得自己是一個保護言論自由的平台的領導者，有責任從平台負責人，而不是個人情感的角度出发做決定。Facebook要保障盡可能多的言論，除非是言論帶來迫切的危害。

為了「救亡」，朱克伯格曾在周日(31日)宣布捐款1000萬美元給種族平等機構，試圖化解危機，但始終無法平息外界的批評。

 

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撰文 : 黎以芳

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