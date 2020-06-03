【網民熱話】父母出資買樓 　靠自己供樓　層樓加老婆名？

買樓是人生大事，老公買樓，自然加老婆名，讓她有保障，惟層樓由父母出資，另一半從無貢獻，情況又怎樣？有網民發文指，當年父母出錢買樓，已支付樓價六成，現時供樓靠自己，他向網民查詢意見，若日後結婚的話，層樓應否加老婆名。

網民回應：

求XX

如果你同你老婆一齊買，落佢名情有可原，現在6成錢都你父母比，樓又要你一個人供，萬一落左你老婆名，轉頭佢就跟佬走，再同你爭身家，你唔慌唔激死你老豆老母，做生做死先幫你買到層樓，轉個頭你就輸左間屋。

繁體XXX

可以既話唔落，因為第時買第二層既話，可以用佢個名，咁就可以當首次置業，交少好多稅。如果現在呢個物業加名，第時又轉名，呢個動作都會當一次買賣，除時要比幾十萬。因此如果有諗過以後買多層，現在最好唔加佢名。

牛XX

窮人思想：落名

逃稅天才：唔落

怪你XXXX

落父母名最穩陣，最多再同老婆供多層先落佢名

原文連結：https://bit.ly/3gQ2pdm

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機