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【網民熱話】父母出資買樓 　靠自己供樓　層樓加老婆名？

股樓投資 15:46 2020/06/03

分享：

買樓是人生大事，老公買樓，自然加老婆名，讓她有保障，惟層樓由父母出資，另一半從無貢獻，情況又怎樣？有網民發文指，當年父母出錢買樓，已支付樓價六成，現時供樓靠自己，他向網民查詢意見，若日後結婚的話，層樓應否加老婆名。

網民回應：

求XX

如果你同你老婆一齊買，落佢名情有可原，現在6成錢都你父母比，樓又要你一個人供，萬一落左你老婆名，轉頭佢就跟佬走，再同你爭身家，你唔慌唔激死你老豆老母，做生做死先幫你買到層樓，轉個頭你就輸左間屋。

繁體XXX

可以既話唔落，因為第時買第二層既話，可以用佢個名，咁就可以當首次置業，交少好多稅。如果現在呢個物業加名，第時又轉名，呢個動作都會當一次買賣，除時要比幾十萬。因此如果有諗過以後買多層，現在最好唔加佢名。

牛XX

窮人思想：落名
逃稅天才：唔落

怪你XXXX

落父母名最穩陣，最多再同老婆供多層先落佢名

原文連結：https://bit.ly/3gQ2pdm

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撰文 : 柳家平

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