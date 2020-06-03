【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題　附懶人包連結

▲ 只要將iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可透過Apple Wallet使用八達通。

千呼萬喚的蘋果銀包（Apple Wallet）八達通功能日前終於登場，只要將iPhone及Apple Watch升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上，即可透過Apple Wallet使用八達通。推出短短一日已有不少用戶對於此功能有不同疑問，現在就整合網民較常見的十大問題及解答！

1/ iPhone及Apple Watch可用同一張卡？

不可以。每張卡只可於一部裝置上出現。

2/ 可轉移的實體八達通包括甚麼？

不記名成人及長者租用版八達通

個人租用版八達通

不包括：特別版八達通、不記名租用版小童八達通、學生八達通、跨境卡、銀行聯名八達通、機場快線旅遊票。

3/ 自動增值、月票、屋苑入閘證有影響？

實體八達通內大部份的服務都可轉移：

最近交易紀錄

自動增值服務

八達通日日賞

公共交通費用補貼

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務

新渡輪月票／假日來回票

新巴／城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務

（包括輕鐵個人八達通積分優惠、港鐵全月通加強版、港鐵「即日第二程車費九折」優惠、港鐵特惠站優惠、MTR Mobile登記賬戶）

注意：為確保功能正常運作，請於轉移前，以新八達通使用門禁系統功能最少一次；以新八達通於已登記會員計劃之商戶增值或付款最少一次。

但不包括：

停車場時租／月租服務

港鐵泊車轉乘計劃

4/ 使用較舊款iPhone或Apple Watch用到嗎？

iPhone 8以上、Apple Watch Series 3或以上的型號才支援。並要升級至iOS 13.5及watchOS 6.2.5或以上。

5/ 嘟卡要解鎖或開App？

若設定為特快交通卡（Express Transit Card），就無須使用Face ID、Touch ID或者密碼驗證。不過有時候或會遇上「已讀卡但無扣錢而無法出閘」情況，只須多拍一下即可，並會即時顯示紀錄於App上。

▲ 有時候或會遇上「已讀卡但無扣錢而無法出閘」情況，只須多拍一下即可，並會即時顯示紀錄於App上。（Apple Wallet 截圖）

6/iPhone 或 Apple Watch 內的八達通可轉回實體卡？

不可以。



7/ 如何買月票？

港鐡月票：可直接到港鐡售票處購買

九巴月票：可透過八達通app購買

8/ 無電、無網絡還用到？

有後備電池 （Power Reserce）功能的iPhone如iPhone XS Max、iPhone XS，在低電量至「紅燈亮」的情況下也保持八達通仍可使用。

但必需透過網絡進行數據傳輸

9/ 可加入多於一張八達通？

可以，惟Apple Pay設有卡片數量限制。2017年或之後推出的iPhone或Apple Watch最多12張，2017年前推出的iPhone或Apple Watch最多8張。

10/ 可以負錢？

如普遍八達通一樣，可以負一次錢，最多負50元

其他懶人包連結：

＞＞＞【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet 60秒加卡教學（有片）

＞＞＞Apple Maps商場逐層導航 列表收藏景點行程

＞＞＞Apple Wallet八達通正式開通 增值及細節需注意

責任編輯：張寶燕