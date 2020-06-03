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【美國示威】「黑人的命也是命」　時裝品牌聲援BLM

環球政經 17:20 2020/06/03

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「Black Lives Matter」（BLM）隨著遭警員壓頸致死運動再次湧現，鼓吹多元文化的時裝產業紛紛挺身而出，在社交平台上發帖力撐，表明支持黑人平權。

相關文章：【美國示威】美樂壇發起「Black Out Tuesday」 抗議警暴及種族歧視

運動品牌Nike在社交平台Instagram上發布短片，將其著名標語「Just Do It」，改為「Don't Do it」，呼籲民眾不要無視美國種族歧視問題坐視不理並保持沉默、接受無辜生命離去，並要成為改變的一部分：

Gucci和Dior亦各自上載反暴力、反種族歧視的文字，表示要對抗和結束這種現象：

 

Versace、Fendi、Maison Valentino、Alexander McQueen、Givenchy等表明「要對種族歧視說不」，Tom Ford則貼出全黑的圖片：

除此以外，Dries Van Noten、Saint Laurent、Alexander Wang等品牌亦有聲援BLM運動。

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多元文化 社交平台 時裝 請願示威 歧視

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