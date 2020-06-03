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【港股追蹤】阿里坐火箭　美團創上市新高

股樓投資 15:06 2020/06/03

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中概股網易（新上市編號：09999）昨日（2日）開始招股，市場消息指，股份在國際配售方面已錄得超額認購，本地券商首日借出孖展額，亦已經接近300億元。加上大市氣氛轉好，帶動新經濟股全綫造好，阿里巴巴（09988）升超過4%，美團點評（03690）今日最多曾升逾9%，高見160.7元，創上市以來新高。

其中美團點評獲MSCI中國指數提升權重，於上周五（5月31日）收市後生效，故當日資金追入股份，令成交金額達210億元，周一（1日）續有相若情況出現，當日成交金額仍有達207億元，加上股份屬港股通可買賣股份，上月初已開始有北水大量湧入，促使股份上月至今已累升50%，短期炒風持續下，或有機會挑戰更高水平。

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近期走勢稍遜同業的阿里巴巴今日亦起動，迫近210元水平，收復10天綫。股份近月一直在187元至215元區間徘徊，若要再次挑戰227.4元的上市新高，突破215元的橫行區頂部是重要一步。

新經濟股龍頭騰訊控股（00700）昨日僅升0.3%，今日亦跑輸大市，下午3時報432.2元，僅升0.4%。股份季績雖然符合市場預期，惟技術上暫時受制於447元高位，或要待新股潮進一步炒熱，才有機會帶動股價向上。

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撰文 : 葉志偉

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