【法律迷思】「首次置業」的迷思

自2016年政府宣布一系列「辣招」以助住宅樓市降溫後，除獲豁免外，任何2016年11月後簽訂的住宅物業買賣文書須繳納從價「印花稅」（Stamp Duty），劃一至買賣物業價值15%（「標準稅率」）。非香港永久性居民（包括內地及海外護照持有人）更須額外繳納15%的「買家額外印花稅」（即合共30%）。若買家在簽署有關買賣協定時為（1）香港永久性居民； （2）代表自己行事及；（3）沒有在香港擁有任何其他住宅物業（即「首置」），則可享有較低的從價印花稅率（「較低稅率」）。

「沒有在香港擁有任何其他住宅物業」，即沒有「實益擁有權」（Beneficial Ownership） （當中包括沒有從已故人士遺產所得之任何住宅物業的權益）。因此，如果從已故人士遺產繼承住宅物業權益，有機會令沒有持有香港住宅物業，而有意置業的香港永久性居民，無法享有上述之首置「較低稅率」。

自2006年香港取消遺產稅後，不論是根據遺囑（或無遺囑）的規定而繼承物業的遺產受益人，均可獲豁免支付該遺產轉讓的印花稅。若當中有受益人希望籍上述首置途徑享受較低的首置「較低稅率」，則需先繼承其份額，再將有關份額轉讓其他人士，以恢復其「首置」身份。

若轉讓物業為近親（包括配偶、父子、兄弟關係），則承讓人不論是否「首置」人士均可享受「較低稅率」。不過，值得留意的是，若遺囑執行人（或遺產管理人）與受益人以「家庭協議」形式同意更改繼承份額（例如受益人放棄其份額，改由其他受益人平分其份額），有關「家庭協議」會被視為「非近親轉讓」，而不能享受「較低稅率」。舉例來說，若先生與太太以「聯權共有」（Joint Tenancy） 方式（即「長命契」）持有住宅物業。先生身故後，太太作為「聯權共有」物業生存者取得物業一切權利，成為物業唯一擁有人。太太再訂立遺囑，將物業贈送給其兒子及女兒，各佔50%。太太身故後，兒子及女兒根據太太遺囑各繼承物業一半權利。

假設兒子及女兒均為香港永久性居民。兒子已另外有香港住宅物業，而女兒在繼承50%物業前並未擁有香港住宅物業。女兒欲購入新住宅物業，但因女兒已繼承太太50%物業，不符合「首置」條件，女兒購入新物業時須按15%標準稅率支付印花稅。如女兒希望利用「首置」途徑減低購入新物業時需付的印花稅，則須在購入新物業前將其繼承的50%物業出售或轉讓。基於上述印花稅考慮，在訂立遺囑時，立遺囑者可將受益人是否已擁有香港住宅物業視為其中一項考慮因素。否則，受益人將來有機會因繼承有關物業而失去「首置」身份。



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