【中概股回歸】高盛：41家中概股符合回港第二上市資格 美投資者最愛在港買中資股

▲ 高盛表示，按照聯交所第二上市規則，約有41隻中概股符合在港第二上市的條件。

中美角力下，中概股加快回流香港市場。網易 （新上市編號：09999） 招股反應理想，市傳京東（美：JD）亦可能於下周招股，成為繼阿里巴巴 （09988） 及網易後第三隻在港上市的中概股。券商高盛表示，按照聯交所第二上市規則，約有41隻中概股符合在港第二上市的條件。

須上市至少兩年 合規紀錄良好

根據聯交所第二上市規則，至少最近兩個完整會計年度於合資格交易所，即紐約交易所、納斯達克或倫敦交易所的「高級上市」分類，上市的合規紀錄良好，而在港第二上市時的預期市值最少100億元。

若採用同股不同權架構，或第二上市申請人於港第二上市時的預期市值少於400億元，公司須在最近一個經審計會計年度的收益，最少要有10億元。

美國投資者持有總值約5.7萬億元中概股

高盛指，符合港交所 （00388） 上市規則的中概股包括京東、百度（美：BIDU）、好未來（美：TAL）、新東方（美：EDU）、58.com、俗稱B站的Bilibili（美：BILI）、再鼎醫藥（美：ZLAB）等。

高盛估算，現時美國投資者持有總值約7300億美元（約5.7萬億港元）中資股，遍布香港、A股及ADR市場，其中港股市場佔約41%，折算約3000億美元，反映香港是美國投資者希望接觸中資股的受歡迎地點。

現時本港第二上市股份不具納入港股通的資格，但高盛相信，隨更多中概股回歸，納入港股通只是遲早的事。

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