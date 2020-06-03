▲ 【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵

美國示威未有平息蹟象，紐約在宵禁令下仍然連續兩晚出現搶掠，美國最大百貨公司Macy's紐約旗艦店亦受破壞。Macy's與美國總統特朗普曾是生意拍檔，特約出售特朗普品牌男裝。特朗普對Macy's旗艦店遭到搶掠表示可惜，在社交媒體要求紐約出動國民警衛軍對付示威者。

【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷

Macy's紐約曼哈頓第六大道與百老匯交界的先驅廣場（Herald Square）旗艦店，日前遭示威者破門闖入搶掠，特朗普周二在Twitter寫道：

「34街Macy's，全球最大單一百貨店，紐約市的驕傲，昨日受到流氓和盜賊摧殘破壞，打爛了店面幾乎所有大型玻璃。多麼的可惜。出動國民警衛軍！」

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Macy's曾是特朗普的商業合作夥伴，出售「Donald J. Trump」品牌男裝。但特朗普2015年競選總統時，形容墨西哥移民為「毒梟」和「強姦犯」引起爭議，Macy's繼而宣佈與特朗普終止合作。

紐約市連日出現社會動盪，特朗普怪責紐約州民主黨州長科莫（Andrew Cuomo），科莫則批評同屬民主黨紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）。但白思豪堅持，紐約市不用國民警衛軍維持秩序，認為紐約警隊已足夠。

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責任編輯：方圓之