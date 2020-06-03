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【港區國安法】《人民日報》微信轉載文章　批匯豐「牆頭草」未表態支持國安法

環球政經 15:29 2020/06/03

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早前全國政協副主席梁振英在社交平台發文，稱批滙豐（00005）未就，更指滙豐 的利潤主要來自中國，一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。《北京日報》微信公眾號發表了一篇名為「坑華為，亂香港？滙豐銀行吃飯砸鍋是自絕前途」的評論文章，斥滙豐是「牆頭草」，未有就「港區國安法」表態支持，文章獲《人民日報》微信公眾號轉載。

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文章首先提到滙豐在「孟晚舟事件」中的角色，指滙豐與華為是合作夥伴，惟滙豐在 2017 年因涉及非法交易、逃稅等違法問題而面臨美國司法部指控，以換取「寬恕」便配合美國司法部對華為的調查。文中形容是滙豐一手炮製了「孟晚舟事件」。

一方是出賣夥伴給自己墊背的無德企業，一方是意圖遏制打壓中國發展，將高科技企業視為“眼中釘”的山姆大叔，雙方一拍即合，僅靠一份PPT就大編黑材料，再加之加拿大這個幫兇，一手炮製了“孟晚舟事件”。

文章亦引述了梁振英在社交平台上的帖文，「一個多星期過去了，匯豐銀行還未就國安法表態。」續指香港回歸祖國之前，不少英資企業皆做過背棄香港之事，受惠於中國的開放包容，才得以在香港繼續立足。

相關文章：【港區國安法】新加坡非居民存款創新高　彭博：或由香港流入

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文中也直斥：

目前，國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨、民心所向，匯豐在這個時候裝聾作啞，意欲何為？是擔心法網恢恢藏不住自己做的腌臢事，還是怕惹怒西方靠山，從此丟了“賣港賺錢”的路子？

既然在中國的土地上，就萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。

事實上，近期滙豐多災多難，受新冠肺炎影響，加上環球減息，業務大不如前，更傳出董事會正施壓促管理層，要求盡快業務重組，並推行改革，包括進一步裁員，並研究出售美國業務、法國零售網絡。滙豐早前亦公布，受信貸損失激增影響，首季列帳基準稅前利潤挫48%至32億美元，遜市場預期，更預告受新冠肺炎影響，全年利潤將「大幅下降」，而貸款損失有機會急增至110億美元。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

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撰文 : 鄺庭芳

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