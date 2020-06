▲ 【美國示威】特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯

美國示威持續,示威起源於有非裔黑人遭白人警員壓頸致死,引起社會關注種族歧視問題。美國總統特朗普(Donald Trump)表示,自己是自前總統林肯(Abraham Lincoln)以來,為黑人做出最多貢獻的總統。

特朗普在Twitter撰文指:

「自林肯以後,我的政府為黑人群體所作的貢獻,比任何一位總統都多。與參議員斯科特(Tim Scott)共同提出的『機會區域』政策、保障資助傳統黑人大學聯盟、推行『學校選擇』計劃、通過刑事司法改革,而黑人失業率、貧困率和犯罪率都是歷史最低的。還有最好的將會來臨!」

(My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott, guaranteed funding for HBCU’s, School Choice, passed Criminal Justice Reform, lowest Black unemployment, poverty, and crime rates in history. AND THE BEST IS YET TO COME!)

林肯在1863年簽署《解放奴隸宣言》 (Emancipation Proclamation),宣佈在南方解放的黑奴,並為國會通過憲法第十三條修正案,在南北戰爭結束後兩年廢除奴隸制度。

今次並非特朗普普首次提及林肯,特朗普上月曾在林肯像前表示,媒體對他的「敵意」比以往美國任何一任總統都多,甚至比林肯更多。

責任編輯:楊心悅