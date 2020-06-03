【美國示威】特朗普自稱為黑人貢獻多 僅次林肯

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【美國示威】曾售「特朗普西裝」Macy's遭洗劫總統喊出兵
美國示威持續，示威起源於有非裔黑人遭白人警員壓頸致死，引起社會關注種族歧視問題。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，自己是自前總統林肯（Abraham Lincoln）以來，為黑人做出最多貢獻的總統。
特朗普在Twitter撰文指：
「自林肯以後，我的政府為黑人群體所作的貢獻，比任何一位總統都多。與參議員斯科特（Tim Scott）共同提出的『機會區域』政策、保障資助傳統黑人大學聯盟、推行『學校選擇』計劃、通過刑事司法改革，而黑人失業率、貧困率和犯罪率都是歷史最低的。還有最好的將會來臨！」
（My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott， guaranteed funding for HBCU’s， School Choice， passed Criminal Justice Reform， lowest Black unemployment， poverty， and crime rates in history. AND THE BEST IS YET TO COME！）
林肯在1863年簽署《解放奴隸宣言》 （Emancipation Proclamation），宣佈在南方解放的黑奴，並為國會通過憲法第十三條修正案，在南北戰爭結束後兩年廢除奴隸制度。
今次並非特朗普普首次提及林肯，特朗普上月曾在林肯像前表示，媒體對他的「敵意」比以往美國任何一任總統都多，甚至比林肯更多。
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責任編輯：楊心悅