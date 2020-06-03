  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反歧視】巴黎兩萬人上街示威　警施催淚彈、橡膠子彈驅逐

環球政經 15:10 2020/06/03

分享：

美國明尼蘇達州黑人在明尼蘇達州被警員跪頸致死，引爆全美示威潮，如今更惹起世界關注，歐洲、澳洲等地也出現民眾支持，法國巴黎本周二（2日）有人發起抗議警暴和種族不平等的示威，逾兩萬民眾無視防疫禁令，走上街頭抗議。期間警方與民眾爆發衝突，警方更使出催淚彈驅離民眾，這場示威最終演變成暴力事件。

根據外媒報導，巴黎人走上街頭，除了悼念「弗洛伊德之死」外，亦是為了追悼2016年在巴黎死於警方暴力執法的24歲非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），示威者高舉「黑人生命很重要」、「我無法呼吸」等標語遊行。

相關文章：【美國示威】示威者趁火打劫　居美港人：「怕示威者殺入華人住宅區 買定胡椒噴霧」（有片睇）

不過法國正處於防疫期間，禁止10人以上集會；警方以限聚令為由驅趕，雙方爆發衝突，有示威者縱火焚燒路障，又向警員投擲石塊等雜物，警方則施以催淚彈、橡膠子彈等驅散現場民眾。

相關文章：【美國示威】美國抗議集會持續　胡椒噴霧登Amazon暢銷榜

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

相關文章

【美國示威】Ariana Grande上街示威 明星齊發聲
2020/06/01
【美國示威】Ariana Grande上街示威 明星齊發聲
【美國示威】首個美國反法西斯組織「Rose City Antifa」
今日
【美國示威】首個美國反法西斯組織「Rose City Antifa」
【美國示威】真的是恐怖組織？　極左派「Antifa」之前世今生
今日
【美國示威】真的是恐怖組織？　極左派「Antifa」之前世今生
【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職
2020/06/02
【美國示威】肯塔基州黑人中槍死 警局局長遭革職
【美國示威】特朗普嘲紐約失控 因「州長唔聽我提議」
今日
【美國示威】特朗普嘲紐約失控 因「州長唔聽我提議」
遊行集會 限聚令 縱火 美國 明尼蘇達 巴黎 法國 歧視 請願示威

上一篇文章

【網易IPO】網易孖展熱度　贏阿里美團十條街
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！