【反歧視】巴黎兩萬人上街示威　警施催淚彈、橡膠子彈驅逐

美國明尼蘇達州黑人在明尼蘇達州被警員跪頸致死，引爆全美示威潮，如今更惹起世界關注，歐洲、澳洲等地也出現民眾支持，法國巴黎本周二（2日）有人發起抗議警暴和種族不平等的示威，逾兩萬民眾無視防疫禁令，走上街頭抗議。期間警方與民眾爆發衝突，警方更使出催淚彈驅離民眾，這場示威最終演變成暴力事件。

根據外媒報導，巴黎人走上街頭，除了悼念「弗洛伊德之死」外，亦是為了追悼2016年在巴黎死於警方暴力執法的24歲非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），示威者高舉「黑人生命很重要」、「我無法呼吸」等標語遊行。

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不過法國正處於防疫期間，禁止10人以上集會；警方以限聚令為由驅趕，雙方爆發衝突，有示威者縱火焚燒路障，又向警員投擲石塊等雜物，警方則施以催淚彈、橡膠子彈等驅散現場民眾。

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