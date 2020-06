【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）

▲ 美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員壓頸後死亡,其女兒出現於一段社交媒體短片,並表示父親改變了世界。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員壓頸後死亡,引發美國各地大型示威抗議。死者弗洛伊德與伴侶華盛頓(Roxie Washington)有1名6歲的女兒,其女兒出現於一段社交媒體短片,並表示父親改變了世界。

有人於社交媒體Twitter上載了一段短片,顯示弗洛伊德6歲的女兒吉安娜(Gianna)坐在1名男子的肩膀上,展現出天真無邪的笑容,更笑著說:「爸爸改變世界。」(Daddy changed the world.)

這段短片在網上引起熱烈討論。有網民表示看到這段短片後感到心碎,稱所有人都應改變世界。更有網友難過地表示,想像到母親要告知吉安娜其父的死訊時會有多艱難。

至於吉安娜的母親華盛頓,就對女兒從此失去父親感到傷心。華盛頓帶同女兒出席記者會,她形容弗洛伊德為1名好爸爸,由家鄉德州休斯敦到明尼蘇達州是希望有更好的工作機會,來賺錢養育女兒。華盛頓更指,要為弗洛伊德伸張正義。

華盛頓又指,當女兒問她為何電視上的人都在談論父親時,她一開始不知道要怎樣向女兒坦白弗洛伊德的死訊,只能告訴女兒「他(弗洛伊德)無法呼吸。」(He couldn't breathe.)

華盛頓更慨嘆地哭訴:

他永遠無法看到女兒長大成人和畢業,也無法在女兒婚禮上帶她走紅地毯。

(He would never see her grow up, graduate — he would never walk her down the aisle.)

