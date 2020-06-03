【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間15:00）
美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸後死亡，引發美國各地大型示威抗議。死者弗洛伊德與伴侶華盛頓（Roxie Washington）有1名6歲的女兒，其女兒出現於一段社交媒體短片，並表示父親改變了世界。
有人於社交媒體Twitter上載了一段短片，顯示弗洛伊德6歲的女兒吉安娜（Gianna）坐在1名男子的肩膀上，展現出天真無邪的笑容，更笑著說：「爸爸改變世界。」（Daddy changed the world.）
（點擊上圖進入影片）
這段短片在網上引起熱烈討論。有網民表示看到這段短片後感到心碎，稱所有人都應改變世界。更有網友難過地表示，想像到母親要告知吉安娜其父的死訊時會有多艱難。
至於吉安娜的母親華盛頓，就對女兒從此失去父親感到傷心。華盛頓帶同女兒出席記者會，她形容弗洛伊德為1名好爸爸，由家鄉德州休斯敦到明尼蘇達州是希望有更好的工作機會，來賺錢養育女兒。華盛頓更指，要為弗洛伊德伸張正義。
華盛頓又指，當女兒問她為何電視上的人都在談論父親時，她一開始不知道要怎樣向女兒坦白弗洛伊德的死訊，只能告訴女兒「他（弗洛伊德）無法呼吸。」（He couldn't breathe.）
華盛頓更慨嘆地哭訴：
他永遠無法看到女兒長大成人和畢業，也無法在女兒婚禮上帶她走紅地毯。
（He would never see her grow up, graduate — he would never walk her down the aisle.）
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責任編輯：何穎兒