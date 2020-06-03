【二手劈價】亮賢居劈價790萬沽　表現跑輸同類單位

近期二手樓市出現兩極，皆因中小型單位樓價持續向好，豪宅卻屢錄蝕讓、劈價成交。利嘉閣屈慧妍說，大角咀亮賢居高層C室，實用面積1,504平方呎，四房雙套連工人套房間隔，近日以2,710萬元易手，累減790萬元，實用呎價18,019元。代理說，現時屋苑約有3間同類型單位放售，入場價由2,800萬元起。

據了解，原業主於2012年1月，以2,108.8萬元購入單位，持貨8年後易手，現帳面賺約601.2萬元，物業升值約29%。值得留意的是，雖然物業期間升值約29%，惟參考差餉物業估價署資料，同類面積單位樓價升幅顯著，2012年1月，D類單位（實用面積1,076平方呎至1,721平方呎）樓價指數報205.2點，及至今年4月，相關指數升至308.3點，升幅約50%。換言之，上述亮賢居單位跑輸21個百分點。

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