  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【二手劈價】亮賢居劈價790萬沽　表現跑輸同類單位

股樓投資 15:04 2020/06/03

分享：

近期二手樓市出現兩極，皆因中小型單位樓價持續向好，豪宅卻屢錄蝕讓、劈價成交。利嘉閣屈慧妍說，大角咀亮賢居高層C室，實用面積1,504平方呎，四房雙套連工人套房間隔，近日以2,710萬元易手，累減790萬元，實用呎價18,019元。代理說，現時屋苑約有3間同類型單位放售，入場價由2,800萬元起。

據了解，原業主於2012年1月，以2,108.8萬元購入單位，持貨8年後易手，現帳面賺約601.2萬元，物業升值約29%。值得留意的是，雖然物業期間升值約29%，惟參考差餉物業估價署資料，同類面積單位樓價升幅顯著，2012年1月，D類單位（實用面積1,076平方呎至1,721平方呎）樓價指數報205.2點，及至今年4月，相關指數升至308.3點，升幅約50%。換言之，上述亮賢居單位跑輸21個百分點。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

二手市場 亮賢居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！