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【網易IPO】網易孖展熱度　贏阿里美團十條街

股樓投資 15:11 2020/06/03

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網易（新上市編號：09999）至今的孖展額，已相當於超額認購40多倍。起碼，相比阿里巴巴（09988）和美團點評（03690）的熱度高得多，資料顯示，當年阿里、美團首日孖展的表現不濟，後者更加未足額，影響到首日掛牌只有單位數升幅。

據市場消息，目前網易的孖展額已增至300多億元，相當於超額認額40多倍，招股氣氛逐步升溫。作為中概股回歸的「第二炮」，市場憧憬網易會有賺錢效應，否則後來的中概股一定無人問津。事實上，招股氣氛一定程度可反映出首日掛牌的表現，近年較突出的例子，如閱文集團（00772）、赤子誠（09911）及九毛九（09922），其中赤子誠首日孖展已相當於300多倍超額認購，卒之股價掛牌即被搶高，收市價較招股價升93.5%。

但是，投資還是「路遙才知馬力」，當初明顯很多投資者「唔識貨」錯過了美團，最終的超額認購只有0.5倍，不過隨着公司外賣業務有錢賺，股價飛天，若抽中持有至今，回報達1.27倍。相對而言，網易的情況可能跟阿里比較相近，皆因兩股同時有美國預托股票（ADS），所謂新股供不應求的因素比較低，出現慢升的機會高於爆升。

撰文 : 林衛

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