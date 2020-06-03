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【移除數碼足跡】Facebook推出「管理動態」工具　輕鬆刪除舊帖文

科技 14:30 2020/06/03

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如果想與過去的回憶「斷捨離」，現時Facebook新推出「管理動態」功能，讓用戶可以自由封存或刪除舊帖子。

相信Facebook陪伴不少人成長，不過，隨著人生每個階段的變化，不論是大學畢業後初入職場，又或是失戀分手，所有過去的貼文、回覆的訊息、被好友標籤的照片等歷史活動記錄，都會被記錄保留。而且，Facebook的回顧更會時不時跳出提醒。如果想與過去的回憶「斷捨離」，現時Facebook新推出「管理動態」功能，讓用戶可以自由封存或刪除舊帖子。

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為了方便用戶同時管理大量貼文，「動態管理」工具可讓用戶大量檢視和管理貼文。Facebook也同時開發篩選功能，讓用戶能篩選出要尋找的內容，例如包含特定用戶或特定日期範圍的貼文。而封存功能則適用於用戶不想再讓其他Facebook用戶看見、但仍希望自己留存的內容。

舉例來說，用戶可以封存中學時期所發佈的貼文，也許用戶仍覺得這則貼文很有趣，但不想讓其他Facebook用戶看見。用戶也可以透過「動態管理」工具，將不想保留的貼文移至垃圾桶。除非用戶選擇手動刪除或還原貼文，否則移至垃圾桶的貼文會在垃圾桶中保留30天後自動刪除。此舉可保障用戶在刪除舊帖子後改變主意，就仍有還原的空間。

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Facebook表示，將會在流動版介面和Facebook Lite推出「管理動態」工具，未來將在桌面版上開放使用。Facebook將持續為此工具研發新功能，確保該工具能滿足用戶需求，協助用戶管理自己的 Facebook 數碼足跡。

責任編輯：施雯雯

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