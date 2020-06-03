【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆

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【美國示威】死者弗洛伊德6歲女兒：爸爸改變世界（有片）
美國抗議種族不公及警暴的示威持續，賭城拉斯維加斯的示威，連環爆發槍擊事件，警方拘捕示威者期間被人開槍襲擊，一名29歲美國警員頭部中搶送院，情況危殆。另一宗槍擊案中，有示威者被警員擊斃。
事發在拉斯維加斯賭城大道（Las Vegas Strip），周一晚上，警方試圖驅散上街示威的民眾，拘捕行動進行期間，突然有人向警員開槍。
29歲警員Shay Mikalonis頭部中槍，身受重傷，馬上送院治理，警方指他情況危殆，要靠儀器維持生命。20歲槍手當場被捕，被控意圖謀殺等多項罪名。
這是拉斯維加斯短時間內，第2宗示威槍擊事件。周一晚上，當地另有一名25歲男子被警方槍殺。
警方公布案情時稱，當時警員試圖驅散法院外的示威者，死者當時明確持有槍械，且不聽警方指示，更曾用槍指向警員，於是將他擊斃。
美國的示威潮愈演愈烈，部分示威者是和平表達訴求，但一些人行為激進，更有人乘亂搶掠，由於美國多州容許平民擁槍，示威槍擊事件已多次發生，局勢變得非常危險。
責任編輯：文青青
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