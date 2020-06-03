【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆

▲ 美國拉斯維加斯示威連環爆槍擊事件，有警員頭部中槍，亦有示威者被警員擊斃。（資料圖片）

美國抗議種族不公及警暴的示威持續，賭城拉斯維加斯的示威，連環爆發槍擊事件，警方拘捕示威者期間被人開槍襲擊，一名29歲美國警員頭部中搶送院，情況危殆。另一宗槍擊案中，有示威者被警員擊斃。

【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷

【美國示威】特朗普嘲紐約失控 因「州長唔聽我提議」

事發在拉斯維加斯賭城大道（Las Vegas Strip），周一晚上，警方試圖驅散上街示威的民眾，拘捕行動進行期間，突然有人向警員開槍。

29歲警員Shay Mikalonis頭部中槍，身受重傷，馬上送院治理，警方指他情況危殆，要靠儀器維持生命。20歲槍手當場被捕，被控意圖謀殺等多項罪名。

【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

這是拉斯維加斯短時間內，第2宗示威槍擊事件。周一晚上，當地另有一名25歲男子被警方槍殺。

警方公布案情時稱，當時警員試圖驅散法院外的示威者，死者當時明確持有槍械，且不聽警方指示，更曾用槍指向警員，於是將他擊斃。

【美國示威】亞馬遜成贏家？標語T裇、胡椒噴霧銷情佳

美國的示威潮愈演愈烈，部分示威者是和平表達訴求，但一些人行為激進，更有人乘亂搶掠，由於美國多州容許平民擁槍，示威槍擊事件已多次發生，局勢變得非常危險。

【美國示威】與特朗普取態大不同 拜登籲對話改革

【美國示威】紐約嚴防再現搶掠 鐵絲網犬隻伺候

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品