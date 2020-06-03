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「廣西金嗓子」創始人被限制出境　此前因拖欠廣告費成「老賴」

金融經濟 13:52 2020/06/03

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▲ 江佩珍為金嗓子的「生招牌」，其照片印在「金嗓子喉寶」、「金嗓子喉片」包裝上。

內地喉糖品牌「廣西金嗓子」創始人江佩珍被依法限制出境，此前因欠5000萬元（人民幣，下同）廣告費被限制消費。據上海高級人民法院網上月26日公告，金嗓子 （06896） 不履行法律文書確定的義務，其法定代表人江佩珍已被依法限制出境。

相關文章：金嗓子創始人成「老賴」被指拖欠逾5000萬人仔廣告費

去年9月19日，金嗓子被上海是第一中級人民法院列為失信被執行人，因公司未按要求履行支付5195萬元廣告費，作為公司實控人的江佩珍被列為限制消費人員。

根據中國執行信息公開網披露，江佩珍還有一筆38萬元的執行標的未履行。

翻查2019財年年報，金嗓子錄得純利1.68億元，按年增長64%；實現收入7.97億元，按年增長14.8%。當中公司主要產品喉糖銷售為總收入貢獻90.5%。

截至今日下午1時45分，股價報1.5港元，沒有升跌幅，成交額為211萬元。年初至今累升26%。

相關文章：【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　金嗓子料純利大幅增加（不斷更新）

相關文章：港女至愛銀飾品牌Tiffany 被LVMH收購交易或有變

責任編輯：陳華

香港股票 上海 中國 金嗓子（06896）

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