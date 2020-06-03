港女至愛首飾品牌Tiffany 被LVMH收購交易或有變

美國時裝行業報紙《Women’s Wear Daily》報導，港女至愛的首飾品牌Tiffany & Co.（下簡稱Tiffany）去年被法國奢侈品集團LVMH以162億美元(約1256港元)收購，但交易可能有變，LVMH董事局對於Tiffany於今年６月收購交易結束時，能否支付所有債務契約表示擔憂。去年11月LVMH公布收購Tiffany & Co.,計劃於今年6月完成收購。

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該董事局同時對現時局勢受新冠疫情及近日美國黑人被白人警察虐殺引發的社會動盪影響也表示憂慮。LVMH旗下包括Louis Vuitton、Dior、Givenchy、Fendi、Bvlgari、Hennessy等75個奢侈品品牌。報導刊出後，Tiffany股價於周二（2日）收盤跌近9%。由美國珠寶商Charles Lewis Tiffany於1837年創立的Tiffany & Co.,現時在全球共有321間門店，年營業額達44.4億美元(約344億港元)。香港有11間分店。

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