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【美國示威】美國示威浪潮愈演愈烈　槍支銷售連續3個月激增

環球政經 14:42 2020/06/03

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美國有黑人遭白人警員壓頸致死，全國各地的示威衝突愈演愈烈，紐約市的示威活動更演變成搶掠行動，美國總統特朗普雖威脅會出動軍隊對付示威，卻未成功阻嚇示威者。紐約於周二（2日)提早實施宵禁。

據Lake Street Capital Markets周二公布的數據顯示，美國的槍支購買數字已連續13個月上升，最近3個月的購買水平更是「激增」，5月的數字較上年同期增長了75%，是連續第3個月出現如此大幅增長，3月增長80%，4月增長69%。

相關文章：【拆解美國示威】由「和理非」到「勇武」抗爭　深層次的種族不平等

相關文章：【美國示威】示威者趁火打劫　居美港人：「怕示威者殺入華人住宅區 買定胡椒噴霧」（有片睇）

分析師指出，由於新冠肺炎疫情和近日的騷亂情況，加強了民眾購買槍支的意欲，加上有民眾擔心11月大選後，下一屆政府可能隨時加強槍支管控，預料美國人搶購槍支的趨勢，會一直持續到秋天。

相關文章：【拆解美國示威】種族主義、警暴與無大台　示威遍地開花非偶然

 

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撰文 : 黎以芳

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