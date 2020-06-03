【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外

▲ 對於WhatsApp突然無法預覽tweet內容，Facebook表示只是一場技術意外，並將是次故障歸咎於Twitter的API，聲稱會盡快將其還原。

Whatsapp是全球最多人使用的通訊軟件工具，一直以來都有預覽內容的功能，方便用戶即時查看網站縮圖以及內容簡介。不過，有網民發現，WhatsApp突然無法預覽Twitter的內容，引發用戶懷疑與日前美國示威騷亂有關。

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美國總統特朗普早前在Twitter和Facebook貼文，回應美國黑人男子弗洛伊德懷疑被警員跪頸致死事件，觸發全國多個城市示威騷亂，同時引發搶掠及警民衝突，又指「發生搶劫就開槍」。Twitter指特朗普的言論是宣揚暴力，決定將帖文隱藏並加上警告；而Facebook則未有跟隨Twitter的做法，認為有關言論沒有違規。

對於WhatsApp突然無法預覽tweet內容，Facebook表示只是一場技術意外，並將是次故障歸咎於Twitter的API，聲稱會盡快將其還原。然而，當用戶發送其他網站或非Twitter的超連結時，預覽功能卻仍然如常出現。由於是次故障的出現時間尷尬，惹來不少網民懷疑與Twitter和Facebook之間的處理手法持相反立場所致。

▲ 有網民發現，WhatsApp突然無法預覽Twitter的內容，引發用戶懷疑與日前美國示威騷亂有關。（Twitter截圖）

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不過，WhatsApp堅決否認有關指控，表示任何暗示WhatsApp限制用戶共享鏈接都是錯誤的說法，由於WhatsApp在處理共享鏈接時會受到端到端加密的保護，重申是次出錯是由Twitter的API問題引起。

責任編輯：施雯雯