【今日大升5%】新CEO上任即重上70元　大行看好友邦再升幾多?

重磅股之一的友邦保險（01299）新任行政總裁李源祥日前正式上任。這位來自中國平安 （02318）的主帥似乎腳頭不俗，適值市況回暖，友邦近日逐漸收復失地，今日更大升重上70元以上。至1時35分該股報70.6元上升5%，並且一舉突破5月中主要阻力70.4元，技術走勢明顯好轉。

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雖然本港實施旅遊限制，導致港投保人數下跌，並拖累友邦首季新業務價值罕有下跌，但多間券商仍對這間亞洲大型險企有信心。當中大和更看好友邦衝上「紅底價」水平，目標價100元，較現價具4成潛在升幅。

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大和引述友邦管理層表示，其香港業務大多資產都投資於美國政府及公司債券，而香港公司債券的敞口相對較小。同時由於綫上活動的成效，推動中國業務第二季反彈。大和又指，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的延誤，友邦中國可能很快會看到其子公司的一些更新，預料友邦中國將平均每12個月就獲得兩個省級牌照。此外，友邦今年首兩季招募了新的代理商，從而推動業務在第二季反彈，而疫情之後，保險需求更大亦有所推動。該行預料，友邦中國今年在新業務價值的貢獻將增加至30%。

另一大行花旗對友邦看法未及大和樂觀，對其目標價降至84元，亦指友邦仍是長期投資價值的首選股。花旗表示，中國政府將在香港實施國安法的消息，引發投資者對友邦香港業務的擔憂，導致友邦股價早前下挫。不過，業務中斷帶來的衝擊已開始消退，該行對集團業務復甦持樂觀態度。花旗又指，自去年第三季，預計香港僅佔集團新業務價值的四分之一左右，相信集團將是近期中國提前取消外資持股比例上限及大灣區改革等開放措施的主要受惠者。