【騰訊閱文】閱文新合同出爐刪「霸王條款」 股價升6%

▲ 閱文推出新的作者合同，修改了舊版本中被指是「霸王條款」的條文。

早前捲入「霸王合同」風波的閱文集團（00772）宣布，已推出新版本的作家合同。新的合同改革了多項條款，包括明確作家擁有IP改編版權收益，並刪除了多條爭議較大的條款。閱文股價周三（3日）升6%，報47.05元。

閱文表示，為了 匹配作家不同的發展需求，取 消單一格式合同，改為推出三類合同，其中包括基礎協議、授權協議、深度協議等。即使作家完全不授權，也可享受平台提供的創作支持和發表作品等各類服務。

IP改編授權可獲最少一半收益

在改編授權協議中，閱文對作品的授權期作了甲版（按著作權完整期限）和乙版（按完本後20年）兩級可選，分別對應不同的權益。

如果作者將協議作品獨家授權給閱文集團，後者再轉授第三方行使協議作品影視、動畫、漫畫、遊戲改編權、周邊衍生品開發權、商品化權並產生收益的，閱文將平台所得淨收益的50%分配給作家。

如果授權期限為20年，閱文授權第三方進行IP開發的淨收益70%分配給作家。

刪除部分「霸王條款」

閱文亦刪除了一些被指是霸王的條款的舊合同條文，例如「作者社交平台帳號營運權屬歸閱文」、「閱文有權續寫作品、更改作品內容」等等。

另外，新合同以條款的方式，明確作品選擇免費或付費閱讀模式必須徵得作家同意、強調著作人身權屬作者。對比舊合同中，閱文可透過「點擊觀看廣告、瀏覽指定頁面、完成互動任務」等方式代替付費購買作品，作者能獲得的收入分成並不透明。

而在新版合同里規定，如果閱文以其他形式將作家作品進行IP營運，屆時還需與作家另行協商收益分配規則，具體將根據作家的參與程度、開發周期等情況而定。如果淨收益為零或虧損，由平台保底。

相關文章︰【騰訊閱文】閱文新管理層回應合同風波 1個月內推新版條款

【閱文股價】憧憬與騰訊合作進一步釋放IP價值 閱文4日累升56%

【騰訊閱文】獲吳承恩授權發行西遊記？閱文︰網上流傳為舊版截圖

編輯︰侯景成