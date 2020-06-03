【騰訊閱文】閱文新合同出爐刪「霸王條款」 股價升逾4%

▲ 閱文推出新的作者合同，修改了舊版本中被指是「霸王條款」的條文。

此前捲入「霸王合同」風波的閱文集團（00772）宣布，已上綫「單本可選新合同」，將此前合同中的多項條款進行了改革。其中，包括明確作家擁有IP改編版權收益，並刪除了多條此前爭議較大的條款。

閱文股價升4.4%，報47.05元。

閱文表示，為了 匹配作家不同的發展需求，取 消單一格式合同，共推出三類合同，其中包括基礎協議、授權協議、深度協議等。即使作家完全不授權，也可享受平台提供的創作支持和發表作品等各類服務，但平台和作家均無分成。

IP改編授權可獲最少一半收益

在改編授權協議中，閱文對作品的授權期作了甲版（按著作權完整期限）和乙版（按完本後20年）兩級可選，分別對應不同的權益。

如果作者將協議作品獨家授權給閱文集團，後者再轉授第三方行使協議作品影視、動畫、漫畫、遊戲改編權、周邊衍生品開發權、商品化權並產生收益的，閱文將平台所得淨收益的50%分配給作家。

如果授權期限為20年，閱文授權第三方進行IP開發的淨收益70%分配給作家。

刪除部分「霸王條款」

閱文亦刪除了一些被指是霸王的條款的條文，例如「作者社交平台帳號營運權屬歸閱文」、「閱文有權續寫作品、更改作品內容」等等。

另外，新合同以條款的方式明確了選擇免費或付費閱讀模式必須徵得作家同意、強調著作人身權屬作者。對比舊合同中，閱文可透過「點擊觀看廣告、瀏覽指定頁面、完成互動任務」等方式代替付費購買作品，作者能獲得的收入分成並不透明。

而在新版合同里規定，如果閱文以其他形式將作家作品進行IP營運，屆時還需與作家另行協商收益分配規則，具體將根據作家的參與程度、開發周期等情況而定。如果淨收益為零或虧損，由平台保底。

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編輯︰侯景成