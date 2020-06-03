【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心

中國計劃在香港落實「港區國安法」，美國國務院更新香港旅遊警示，維持在第二級「提高警覺」。國務院呼籲在港美國國民小心、謹慎，並指：

「由於香港內亂、監視的風險，以及維護法律和秩序以外的任意執法，需提高警覺。」

Exercise increased caution in Hong Kong due to civil unrest, risk of surveillance, and arbitrary enforcement of laws other than for maintaining law and order.

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針對美方多次批評「港區國安法」，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會曾反駁，「美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對」。

全國人大代表通過在港落實「港區國安法」時，美國總統特朗普（Donald Trump）稱，國務院會修正香港的旅遊警示，反映美國人遭受中方國安系統監控、懲戒的危險增加。

美國國務院上一次更新香港旅遊警示資訊是在2月20日，因新冠肺炎疫情在香港大流行，呼籲若前往當地旅遊的國民，應避免與病人接觸，或以未洗淨的雙手觸碰口鼻或眼睛。

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記者：韓羚