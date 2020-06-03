  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心

環球政治 14:03 2020/06/03

分享：

中國計劃在香港落實「港區國安法」，美國國務院更新香港旅遊警示，維持在第二級「提高警覺」。國務院呼籲在港美國國民小心、謹慎，並指：

「由於香港內亂、監視的風險，以及維護法律和秩序以外的任意執法，需提高警覺。」
Exercise increased caution in Hong Kong due to civil unrest, risk of surveillance, and arbitrary enforcement of laws other than for maintaining law and order.

【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國

【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相

針對美方多次批評「港區國安法」，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會曾反駁，「美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對」。

全國人大代表通過在港落實「港區國安法」時，美國總統特朗普（Donald Trump）稱，國務院會修正香港的旅遊警示，反映美國人遭受中方國安系統監控、懲戒的危險增加。

美國國務院上一次更新香港旅遊警示資訊是在2月20日，因新冠肺炎疫情在香港大流行，呼籲若前往當地旅遊的國民，應避免與病人接觸，或以未洗淨的雙手觸碰口鼻或眼睛。

【港區國安法】新加坡存款急增 分析：或由香港流入

【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚

相關文章

【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國
今日
【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國
【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相
今日
【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
今日
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
美參議員指中國試圖利用華為挑撥離間英美兩國
今日
美參議員指中國試圖利用華為挑撥離間英美兩國
【BNO】藍韜文正式倡議 延長BNO免簽證入境至1年
2020/06/02
【BNO】藍韜文正式倡議 延長BNO免簽證入境至1年
外交 疫情 特朗普 中美關係 港區國安法 旅遊警示 香港 美國 美國國務院 新冠肺炎

上一篇文章

【美國示威】賭城示威爆槍擊 警員頭部中槍情況危殆

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間14:00）
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背