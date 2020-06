【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心

中國計劃在香港落實「港區國安法」,美國國務院更新香港旅遊警示,維持在第二級「提高警覺」。國務院呼籲在港美國國民小心、謹慎,並指:

「由於香港內亂、監視的風險,以及維護法律和秩序以外的任意執法,需提高警覺。」

Exercise increased caution in Hong Kong due to civil unrest, risk of surveillance, and arbitrary enforcement of laws other than for maintaining law and order.