  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

比亞迪加州78億口罩訂單兩度延期　稱最快下周通過必要認證

金融經濟 13:17 2020/06/03

分享：

比亞迪出口美國口罩二度延期，倘仍未能完成必要認證，將退回全部定金。

新進入口罩生產市場的比亞迪 （01211） 此前向美國加州出售10億美元（約77.5億港元）的口罩訂單二度延期。據華爾街日報報道，比亞迪因需要交付的N95口罩尚未能於周日（5月31日）限期前通過美國疾病控制與預防中心（CDC）下屬美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）的必要認證。

針對該報道，比亞迪北美分公司方面稱，這筆口罩訂單並沒有因此被取消，已獲得第二次延期，口罩最快可於下周獲得認證。

截止下午1時，比亞迪報48.25元，升1.15%，成交額1.53億元。

比亞迪口罩的買家包括美國多個州和日本的軟銀集團。美國加州向比亞迪採購3億個N95口罩及1億個醫用外科口罩，單價分別為3.3美元和0.55美元；比亞迪也因此獲得加州4.95億美元（38億港元）定金，惟被要求其生產的N95口罩需要在4月底前完成NIOSH的認證，否則將退回全部定金。

比亞迪5月13日仍未能完成對口罩的認證，故加州要求其退回半數定金，合同亦延期。口罩認證截止時間則推遲至5月31日，屆時若果比亞迪N95口罩仍未能完成認證，就需要退回全部定金。

相關文章：【電動車】比亞迪傳將為福特供應電池 拓電動車元件供應業務

相關文章：中信証券︰比亞迪有望成技術供應商 價值逐步顯現

相關文章：巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲

責任編輯：陳華

香港股票 比亞迪股份（01211） 加利福尼亞 口罩

上一篇文章

【騰訊閱文】閱文新合同出爐刪「霸王條款」 股價升逾4%

下一篇文章

中概股回流+MSCI期貨 港交所破頂望再上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐遭官媒狠批「坑客戶」　人民日報：遲早要付出慘痛代價
滙豐遭官媒狠批「坑客戶」　人民日報：遲早要付出慘痛代價
限聚令延長多14天至6月18日 本地再現感染群組
限聚令延長多14天至6月18日 本地再現感染群組
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）
【恒指夜期】恒指夜期收市升193點 拼多多升2%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升193點 拼多多升2%（不斷更新）
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）