比亞迪加州78億口罩訂單兩度延期　稱最快下周通過必要認證

▲ 比亞迪出口美國口罩二度延期，倘仍未能完成必要認證，將退回全部定金。

新進入口罩生產市場的比亞迪 （01211） 此前向美國加州出售10億美元（約77.5億港元）的口罩訂單二度延期。據華爾街日報報道，比亞迪因需要交付的N95口罩尚未能於周日（5月31日）限期前通過美國疾病控制與預防中心（CDC）下屬美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）的必要認證。

針對該報道，比亞迪北美分公司方面稱，這筆口罩訂單並沒有因此被取消，已獲得第二次延期，口罩最快可於下周獲得認證。

截止下午1時，比亞迪報48.25元，升1.15%，成交額1.53億元。

比亞迪口罩的買家包括美國多個州和日本的軟銀集團。美國加州向比亞迪採購3億個N95口罩及1億個醫用外科口罩，單價分別為3.3美元和0.55美元；比亞迪也因此獲得加州4.95億美元（38億港元）定金，惟被要求其生產的N95口罩需要在4月底前完成NIOSH的認證，否則將退回全部定金。

比亞迪5月13日仍未能完成對口罩的認證，故加州要求其退回半數定金，合同亦延期。口罩認證截止時間則推遲至5月31日，屆時若果比亞迪N95口罩仍未能完成認證，就需要退回全部定金。

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責任編輯：陳華