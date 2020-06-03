【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息

▲ 根據網易的派息政策，公司將派出稅後淨利潤的約20%至30%。

網易 （新上市編號：09999） 招股進行得如火如荼。除了網易公司創始人及行政總裁丁磊首次向股東發信外，值得留意的是，網易掛牌日（6月11日）恰好是公司的除息日，換言之成功中籤的投資者，即可獲派網易今年首季股息，每股1.16美元（約9港元）。換算本港持股，即1股網易可收息0.36元。

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中籤的投資者可獲首季股息

據網易招股書顯示，所有通過中央結算系統eIPO服務申請發售股份，並成功獲分配發售股份的投資者，將有權獲得第一季股息，並以美元支付。

丁磊於股東信《相信熱愛的力量》提到，網易的股價無論是提升倍數，或是年複合增長率，都有良好的表現。公司自2014年，每個季度均向股東分紅，與投資人分享成長的意願。

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派息政策：稅後淨利潤約兩至三成

據網易最新的派息政策，集團每季派發的股息將按照該財政季度預計稅後淨利潤約20%至30%。2019年第一至第四季度，集團分別宣布派出每股美國存託證券0.69美元、1.04美元、4.14美元及1.02美元。

集團預期，於6月23日向記錄日期（6月12日）營業時間結束後的在冊股東派付合計約1.58億美元（約12.3億港元）的股息。

不過，招股書又提到，若中籤者於記錄日期6月12日下午4時30分前出售相關股份，則不會獲得第一季股息。

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責任編輯：謝卓榮