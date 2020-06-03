【美國示威】紐約Macy's遭踢館 美國經濟五勞七傷

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【港區國安法】美國指香港任意執法 呼籲去香港要小心
美國示威持續超過1周未平息，紐約出現大規模搶掠，多家商店遭破壞。美國老字號百貨公司Macy's紐約旗艦店也難逃一劫，遭暴徒踢破圍封木板闖入。Macy's紐約旗艦店號稱全球最大，受掠可謂象徵意義重大，反映紐約及美國經濟在新冠肺炎疫情及反種族歧視示威下，五勞七傷。
紐約周一（1日）晚間示威演變為暴力搶掠，暴徒攻擊市中心曼哈頓多所商店，Macy's在第六大道與百老匯交界的先驅廣場（Herald Square）旗艦店亦成為目標。
網上流傳影片可見，儘管Macy's早有準備，以木板圍封店鋪以防受襲，但仍擋不住暴徒故意破壞。有人首先用腳猛踢木板，很快就將之破開，大批人隨後加入破壞搶掠，直至警笛聲傳來才散去。
Macy's表示，沒有員工在周一事件中受傷。公司周二（2日）已重新架設木板，做好防護。
Macy's對紐約及美國經濟象徵意義重大。Macy's是全美最大百貨公司，有超過100年歷史；Macy's旗艦店1902年起就在紐約先驅廣場落腳，店面面積達到125萬呎，號稱全球最大百貨店。
Macy's在全美有超過500家分店，僱用逾12萬人。公司在新冠肺炎疫情封城後也努力恢復運作，嘗試重啟經濟，至上周已重開330家分店。
然而，屋漏偏逢連夜雨，紐約在疫情肆虐高峰過後，迎來社會動盪和暴力搶掠；縱紐約股市仍然炒升，實體經濟卻難以離地。Macy's上月預期首季淨銷售按年大跌45%，經營虧損高達11億美元。
至於美國，首季封城僅僅2周，年率化國內生產總值（GDP）已按季收縮5%；第二季封城逾月又遇示威，經濟無疑 五勞七傷難逃衰退。
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責任編輯：方圓之