貝萊德：「港區國安法」帶來巨大不確定性　偏好現金流及盈利能力佳個股

▲ 貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達表示，疫情導致全球陷入衰退，隨近期封城措施開始放寬，經濟出現復甦的跡象。

中國在港推行「港區國安法」引發金融市場憂慮，基金公司貝萊德（BlackRock）表示，「港區國安法」為市場帶來巨大不確定性，港股亦見沽壓，這些確定性帶來的市場雜音（noises）必定令股市波動，故投資者更應選擇性（selective ）吸納。

中美關係日趨緊張，中概股加快回流香港第二上市。貝萊德環球新興市場股票團隊聯席主管Stephen Andrews指，中概股回流的趨勢料持續至今年下半年，相信會為香港帶來更多流動性，成交也會大增。

美元料在未來兩季轉弱 利好新興市場

貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達表示，疫情導致全球陷入衰退，隨近期封城措施開始放寬，經濟出現復甦的跡象。她又提到，中國為最先爆發疫情的地區，雖然各行各業未達至百分百復工，但中國經濟活動持續重啟，預期今年餘下時間或有望回歸正增長。

貝萊德指，美國推出大規模的財政政策和刺激措施，加上美國與其他國家的利差距擴大，卻沒有拖低美元滙價，因市場避險氣氛續為美元希來支持，但該行預期美元在未來兩季轉弱，反為新興市場創造較佳的投資環境。

選股方面，貝萊德指建議選擇具有穩健的資產負債表、現金流和盈利潛力佳但未充分反映在目前股價上的行業，例如石油業龍頭公司、出行和旅遊業及網上行為。 固定收益方面，較看好中國經濟復甦，續薦內房高息債。

記者：袁諾曦

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