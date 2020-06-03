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【美國示威】特朗普嘲紐約失控 因「州長唔聽我提議」

環球社會熱點 12:59 2020/06/03

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美國有黑人遭白人警員壓頸致死，全國各地的示威浪潮愈演愈烈。紐約市的示威活動更演變成搶掠行動。美國總統特朗普向來與屬民主黨的紐約州長科莫不咬弦，乘機發文嘲諷指科莫拒聽其動用國民警衛隊的建議，令紐約情況失控。

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紐約市周一（1日）的遊行示威，入夜後演變成暴力搶掠，著名購物街第五大道成為目標，劫匪砸爛商店玻璃，大肆破壞及搶掠，紐約市更要延長宵禁令至本周末，並安排宵禁由晚上11時提前到8時生效。

特朗普（Donald Trump）就於社交媒體Twitter發文，嘲笑紐約州長科莫（Andrew Cuomo）和任職CNN主播的弟弟克里斯·科莫（Chris Cuomo）。特朗普稱周一對科莫兄弟而言是糟糕的一天，紐約不但敗給搶劫者、暴徒、激進左派及所有形式的社會渣滓，克里斯的節目收視也下跌了一半。

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特朗普更將紐約混亂的情況，歸咎於紐約州長科莫拒絕聽自己的建議：

州長拒絕接受我提出動用國民警衛隊的提議。紐約市被撕成碎片。

（The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces.）

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特朗普周一怒斥各州控制示威不力，威脅州長如不動用國民警衛隊，他會引用1807年的《叛亂法》（Insurrection Act of 1807）出動軍隊平叛。

但科莫拒絕動用國民警衛隊，更嘲笑特朗普前往白宮對面的教堂拍照：

他用軍力驅逐和平的抗議活動，他就可在教堂拍照留念。這只是總統的電視真人騷。可恥。

（He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church. It’s all just a reality TV show for this president. Shameful）

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責任編輯：何穎兒

美國總統特朗普指紐約州長科莫拒聽其動用國民警衛隊的建議，才令紐約情況失控。

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