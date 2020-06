【美國示威】特朗普嘲紐約失控 因「州長唔聽我提議」

美國有黑人遭白人警員壓頸致死,全國各地的示威浪潮愈演愈烈。紐約市的示威活動更演變成搶掠行動。美國總統特朗普向來與屬民主黨的紐約州長科莫不咬弦,乘機發文嘲諷指科莫拒聽其動用國民警衛隊的建議,令紐約情況失控。

【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國

【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相

紐約市周一(1日)的遊行示威,入夜後演變成暴力搶掠,著名購物街第五大道成為目標,劫匪砸爛商店玻璃,大肆破壞及搶掠,紐約市更要延長宵禁令至本周末,並安排宵禁由晚上11時提前到8時生效。

特朗普(Donald Trump)就於社交媒體Twitter發文,嘲笑紐約州長科莫(Andrew Cuomo)和任職CNN主播的弟弟克里斯·科莫(Chris Cuomo)。特朗普稱周一對科莫兄弟而言是糟糕的一天,紐約不但敗給搶劫者、暴徒、激進左派及所有形式的社會渣滓,克里斯的節目收視也下跌了一半。

【美國示威】紐約第五大道嚴防劫掠 木板鐵網加固、犬隻伺候

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

特朗普更將紐約混亂的情況,歸咎於紐約州長科莫拒絕聽自己的建議:

州長拒絕接受我提出動用國民警衛隊的提議。紐約市被撕成碎片。

(The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces.)

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

【美國示威】路透民調: 特朗普表現超扣分 拜登民望領先特朗普

特朗普周一怒斥各州控制示威不力,威脅州長如不動用國民警衛隊,他會引用1807年的《叛亂法》(Insurrection Act of 1807)出動軍隊平叛。

但科莫拒絕動用國民警衛隊,更嘲笑特朗普前往白宮對面的教堂拍照:

他用軍力驅逐和平的抗議活動,他就可在教堂拍照留念。這只是總統的電視真人騷。可恥。

(He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church. It’s all just a reality TV show for this president. Shameful)

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒

▲ 美國總統特朗普指紐約州長科莫拒聽其動用國民警衛隊的建議,才令紐約情況失控。