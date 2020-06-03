中概股回流+MSCI期貨 港交所破頂望再上

踏入6月份，港股走勢轉強，重上24000水平。港交所 （00388） 更跑贏大市，屢創兩年高位。推動港交所走高的利好消息，除了中概股回流潮，還有MSCI選港交所合作推期貨產品，亦是股價催化劑。

大市氣氛轉旺，港交所率先受惠，今日股價高見292.6元再創兩年高位。港交所不但率先走出疫情陰霾，並創52周高位，成藍籌中的強勢股。經過一輪攀升後，港交所現價已較3月低位206元高出逾4成，在短期內急升令港交所走勢轉強。

走勢續強 料下周現「終極黃金交叉」

現時港交所50天平均綫正抽升，進一步逼近250天綫，即港交所將出現「終極黃金交叉」，令中長期後市獲看好。按現時走勢，料「終極黃金交叉」將於下周初出現。

大型中概股回流 料提升港股成交

在基本面上，中概股回流潮成港交所近期的催化劑。現正招股的網易 （新上市編號：09999） 拉開新一輪中概股回流潮的序幕。網易招股反應熱烈，首日孖展已錄得293億元，超額認購44倍。其後另一大型中概股京東（美：JD）亦會接力於下周招股。

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隨着中概股陸續回流，不但增加港股市場的市值，亦有望刺激港股成交提升。另外，大型的回流中概股如阿里巴巴 （09988） 有望染藍，以及憧憬中概股加入中港股市互聯互通，迎北水的支持，都令港交所可直接受惠。

港交所另一催化劑是獲MSCI授權，推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約，市場普遍看好。部分現時於新加坡交易所交易的期貨交投暢旺，其中MSCI台灣指數期貨，今年至4月底，合約交易張數逾800萬張。券商摩通預期，與MSCI合作能令港交所的收入來源多元化，料未來2至3年的每股盈利增長介乎5%至15%。

受惠多項催化劑，推動港交所股價續攀升。

責任編輯：錢家鋒