▲ 【港區國安法】要求派駐港特使 4國議員聯署致函聯合國

中國計劃在香港落實「港區國安法」，英國、加拿大、澳洲和新西蘭國會的外文事務委員會主席，聯署致函聯合國，要求派出聯合國駐香港特使，監察香港人權狀況。4人在信中指，港人的福祉和權利與4國的利益尤關。中方早前重申，任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

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參與聯署的議員包括英國的圖根哈特（Tom Tugendhat）、加拿大的萊維特（Michael Levitt）、澳洲的福西特（David Fawcett）和新西蘭的奥康納（Simon O'Connor）。

他們在信中提到，中國繞過香港立法會，直接落實「港區國安法」，違反了《中英聯合聲明》，侵犯《基本法》27條賦予港人的言論、出版等自由；同時，也違反了聯合國約章，4國有共同負責要求中方遵守承諾。

他們表示，已去信4國領導人及聯合國秘書處，要求聯合國人權事務委員會，派出駐香港特使，監察香港人權狀況；又建議在月底的委員會會議或者特別會議討論事宜。

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中方多次警告，任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。外交部早前亦稱，香港1997年回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。

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記者：韓羚