【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相

▲ 中國駐英大使館發聲明，對7名英國前外相干預香港事務表示強烈不滿。

英國7名前外相早前聯署要求首相約翰遜（Boris Johnson），在國際社會帶頭處理港區國家法事件。中國駐英大使館對此表示強烈不滿及堅決反對，斥這是對香港及中國內政的粗暴干涉。本港政界亦關注事件，立法會議員陸頌雄勸英國不要自作多情，刷存在感。

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中國駐英大使館發表措辭強硬的聲明，回應7名前外相的公開信。大使館指香港事務絕不容任何外國干涉，港區國安法是中國內政，妄想中國吞下外來干涉的苦果是痴心妄想，會堅決反擊有關行為。

聲明重申，違反《中英聯合聲明》是偽命題，香港回歸中國後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家以《聯合聲明》干預香港事務，都是違反尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政的國際法原則。

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另外，工聯會的立法會議員陸頌雄，亦狠批英方做法，指英國外交水平每況愈下，淪為美國應聲蟲。他表示，英國已完成歷史任務，無資格批評香港事務，勸英國「無謂自作多情，刷存在感」，應詳讀基本法。

不過，英國政界無視中方的批評，朝野繼續就香港問題動作多多，且不僅個別政客，約翰遜（Boris Johnson）政府亦有發聲。

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責任編輯：文青青

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