【小一派位】小一統一派位結果今明兩天通知　有小學要求「叩門」學生遞交個人介紹影片

教育局為免疫情下人群聚集，本年度小一統一派位結果改以郵遞方式通知，今年參與統一派位的家長，將於今明兩天（6月3日至4日）收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如家長不滿意派位結果，可向心儀小學「叩門」，爭取候補生學額。

如果家中無人收件，郵政人員會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天的下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》，或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月6日（周六）至7日（周日）到指定的領取中心取回《小一註冊證》。家長在6月9日（下周二）或6月10日（下周三）的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。



收到《小一註冊證》後，各家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月11日（下周四）上午9時至正午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

教育局日前公布，獲派首三志願的學童有73%，較去年的73.1%微跌0.1個百分點。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.4%，較去年上升0.2個百分點。



過去數周，不少學校陸續公布叩門申請程序，大多數學校也取消傳統「面對面」面試，改為要求家長為子女拍攝個人介紹短片，或進行視像面試。以名校林立的九龍城41校網為例，其中大熱學校喇沙小學的「叩門」要求，是先下載「小一入學申請表」，再以郵寄入學申請及所需文件，所需文件包括申請人的成績表，個人比賽獎項及證書副本等，獲邀參加面試考生將收到以郵寄形式發出之通知書取得面試資格。



至於區內另一間學校九龍塘天主教華德小學的「叩門」要求，家長需要為子女拍攝個人介紹短片，子女要於影片內朗讀中、英文故事，並作個人介紹，如可進入第二輪面試，就可進行視像面試。

