【美國示威】民調：特朗普表現超扣分 拜登民望領先

▲ 路透社民調顯示，美國群眾對於總統特朗普處理示威衝突的觀感大打折扣。

美國多處爆發跟種族歧視相關的示威衝突，近40個城市實施宵禁。路透社於美國時間周二（2日）公佈的民調顯示，美國群眾大多同情被白人警員壓頸制伏致死的黑人弗洛伊德（George Floyd），對於總統特朗普處理示威衝突的觀感則大打折扣。

路透社於周一（1日）和周二（2日）進行的民意調查發現，有64％的美國成人對現在正在抗議的人們表示同情。

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總統特朗普處理今次示威時，傾向採取強硬手段，並威脅要部署美軍平息暴力異議。調查顯示，超過55％的美國人表示不贊成特朗普對抗議活動的處理，其中40％受訪者表示強烈反對，但也有三分之一受訪者表示贊成。

距離年底總統大選尚餘4個月，這次示威亦是兩位候選人特朗普和前副總統拜登，爭取表現的一仗。但經此一役，民眾認為特朗普的表現大打折扣。

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透社關於年底總統大選的民調，訪問1,113名美國成年人，結果顯示，有47％受訪註冊選民表示，會支持拜登，而37％的受訪選民表示仍會支持特朗普；拜登較特朗普的領先優勢擴大到10個百分點，是4月初以來的最大幅度，估計與拜登在周二發表的演說有關。

記者：葉芷樺

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