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【遙距營商計劃】D-Biz截至6月1日有8665宗申請　逾2千供應商列參考名單

商業 12:09 2020/06/03

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以資助企業採用資訊科技方案的遙距營商計劃（D-Biz），由5月18日至10月31日接受企業的資助申請。創新及科技局局長薛永恒今日（3日）書面回覆立法會議員莫乃光提問，指出截至6月1日下午6時，秘書處共收到8665宗該類申請，目前尚未批出或拒絕任何資助申請。 

【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷　4步驟完成申請程序（附申請教學）

計劃亦在5月4日起接受資訊科技服務供應商申請列入「資訊科技服務供應商參考名單」。薛永恒指，截至6月1日下午6時，秘書處收到3525宗申請，其中2023個資訊科技服務供應商已列入參考名單，餘下的申請正在處理中，未有服務供應商被拒絕列入參考名單。

【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請

他又提到，創科署和秘書處曾收到懷疑偽冒計劃官方網頁的查詢和投訴，秘書處已在計劃官方網頁上作出澄清及提醒公眾提高警惕，並已向疑似偽冒計劃網頁的單位發出17份書面警告，以及向警方提供該些網頁的資料以作跟進。

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）

責任編輯：蘇穎琪

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